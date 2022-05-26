دياب: لا يوجد تعارض بين منصبي في فيوتشر ورابطة الأندية.. وموقف عمر كمال

شدد أحمد دياب عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة على أن منصبه في نادي فيوتشر غير متعارض مع عمله في الرابطة.

وقال دياب عبر قناة صدى البلد: "التعارض في المصالح بين منصبي كرئيس لشركة الكرة بـ فيوتشر ورئيس رابطة الأندية؟ يوجد شرط واضح في اللائحة يقول بأن أي عضو في الرابطة لا يكون عضوا في مجلس إدارة أي نادي، أو يعمل به".

وأضاف "كوني رئيسا تنفيذيا لشركة مصرية فهو أمر طبيعي ولا يتعارض مع وجودي في الرابطة".

وواصل "رئاستي شركة تملك نادي أمر لا يتعارض مع رئاسة الرابطة. مؤسس رابطة الأندية في الدوري الإنجليزي كان مديرا تنفيذيا لشركة كرة بأحد الأندية في إنجلترا. وحين تحدثت عن حالة عمر كمال قلت لـ أحمد شوبير وهو نائب رئيس نادي فيوتشر (أنتم أكثر دراية مننا) لأنني فعلا لا أعلم أمور النادي بشكل كامل".

وعن موقف عمر كمال لاعب فريقه قال: "هل يوجد بند في عقد عمر كمال مع فيوتشر يتيح له فسخ التعاقد والعودة إلى الزمالك؟ هذا يتطلب العودة إلى مجلس إدارة نادي فيوتشر".

وانتقل للحديث عن موعد نهاية الدوري قائلا: "لم يكن بمقدورنا تغيير موعد نهاية الدوري في نظام TMS الخاص بـ فيفا إلا بعد إعلان جدول الدوري بالكامل. مع إعلان الجدول، خاطبنا فيفا وعدلوا الموعد بالفعل، ومع تغيير الموعد أصبح من حق الأندية الحفاظ على لاعبيها حتى هذا الموعد (30 أغسطس)".

وأتم تصريحاته "بشرط أن يكون المكتوب في العقد هو أنه ينتهي بنهاية الموسم وليس بتاريخ محدد، وعدم يوجد أي بنود خاصة تتيح للاعب المغادرة مبكرا".

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