رابطة الأندية: ننتظر موافقة الأمن لنقل مباريات الزمالك إلى الدفاع الجوي

الخميس، 26 مايو 2022 - 00:51

كتب : FilGoal

الزمالك - أسوان

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن موقف الزمالك من خوض مباريات في الدوري على ملعب الدفاع الجوي.

وقال دياب عبر قناة صدى البلد: "تسلمنا اليوم خطابا هو الأول من نادي الزمالك لطلب تغيير ملعبه من القاهرة إلى الدفاع الجوي".

وأضاف "الخطاب كان الأول ولو استلمنا خطابا قبلها بتاريخ 11 مايو لخاطبنا الأمانة العامة للقوات المسلحة ونادي بيراميدز بنفس التاريخ. نتسلم خطاباتنا على فاكس رسمي، واستلمنا الخطاب اليوم الساعة 8:44 وبالتالي رددنا على الزمالك وراسلنا نادي بيراميدز والأمانة العامة فورا، وننتظر الرد لإخطار الزمالك به".

أخبار متعلقة
أمير مرتضى يكشف وضع عمر كمال من العودة: أزمة مقبلة.. وبأي صفة يتحدث دياب؟ أمير مرتضى يكشف جديد قضية كهربا وأزمة التعاون.. مصير فيريرا وحقيقة مفاوضات رمضان صبحي أمير مرتضى ينفي حصول خالد بوطيب على حكم ضد الزمالك

وأكمل "قبل بداية الموسم يحدد كل فريق ملعبين. ملعب أساسي وآخر احتياطي، ومنذ بداية الموسم حدد الزمالك استاد القاهرة كملعب أساسي، والدفاع الجوي كاحتياطي، لكن الأمر في النهاية يتعلق بالموافقات الأمنية أولا".

ونشر الزمالك اليوم الأربعاء خطابه الموجه إلى رابطة الأندية يبلغه خلاله برغبته في خوض مبارياته في ملعب الدفاع الجوي.

كما أكد الزمالك في خطابه أنه تلقى موافقة بيراميدز على استضافة مباريات الفريق الأبيض فيما تبقى من مباريات الموسم الجاري من الدوري وكأس مصر.

وجاء رد رابطة الأندية على الزمالك كالتالي:

استلمت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم اليوم الأربعاء 25 مايو 2022 في تمام الساعة 8.44 مساءاً خطاباً من نادي الزمالك على البريد الإلكتروني الرسمي للرابطة بخصوص طلب تغيير ملعب مباريات الفريق الأول إلى استاد الدفاع الجوي في الدور الثاني من مسابقة الدوري العام بدلاً من ستاد القاهرة و هو أول طلب رسمي يصل للرابطة من إدارة نادي النادي بشأن ذلك الموضوع.

وقد قامت الرابطة بإرسال خطاب رسمي إلى الأمانة العامة لوزارة الدفاع لاستطلاع الرأي والحصول على الموافقة اللازمة كما أرسلت الرابطة خطاب إلى نادي بيراميدز لاستطلاع رأيه في ضوء أن ملعب الدفاع الجوي يعد الملعب الأساسي للفريق والرابطة في انتظار الموافقات الرسمية.

و تتمنى الرابطة التوفيق لكافة أندية الدوري الممتاز.

اقرأ أيضا

قائمة الأهلي لنهائي إفريقيا

برشلونة مهتم بضم نجم المغرب

قائد ليفربول يعلق على انتقال صلاح إلى ريال مدريد

ماني يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول

الزمالك أحمد دياب رابطة الأندية الدفاع الجوي
نرشح لكم
دياب: لا يوجد تعارض بين منصبي في فيوتشر ورابطة الأندية.. وموقف عمر كمال أمير مرتضى يكشف وضع عمر كمال من العودة: أزمة مقبلة.. وبأي صفة يتحدث دياب؟ أمير مرتضى يكشف جديد قضية كهربا وأزمة التعاون.. مصير فيريرا وحقيقة مفاوضات رمضان صبحي بعثة الأهلي تصل المغرب استعدادا لملاقاة الوداد أمير مرتضى ينفي حصول خالد بوطيب على حكم ضد الزمالك الزمالك ينشر خطابه لخوض مبارياته في الدفاع الجوي.. ورد من رابطة الأندية الاتحاد الإفريقي يعلن كيفية توزيع تذاكر نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والوداد قائمة بيراميدز - غياب رمضان صبحي أمام فيوتشر في الدوري
أخر الأخبار
دياب: لا يوجد تعارض بين منصبي في فيوتشر ورابطة الأندية.. وموقف عمر كمال 15 دقيقة | الكرة المصرية
رابطة الأندية: ننتظر موافقة الأمن لنقل مباريات الزمالك إلى الدفاع الجوي 20 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر مورينيو: كتبنا التاريخ.. وسأبقى في روما 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمير مرتضى يكشف وضع عمر كمال من العودة: أزمة مقبلة.. وبأي صفة يتحدث دياب؟ 44 دقيقة | الكرة المصرية
أمير مرتضى يكشف جديد قضية كهربا وأزمة التعاون.. مصير فيريرا وحقيقة مفاوضات رمضان صبحي 44 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - الزمالك يودع بطولة إفريقيا للأندية بعد الخسارة أمام اتحاد المنستير ساعة | رياضات أخرى
بعثة الأهلي تصل المغرب استعدادا لملاقاة الوداد ساعة | الكرة الإفريقية
كل الطرق تؤدي إلى روما.. مورينيو "التاريخي" يتوج الذئاب بدوري المؤتمر ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك 4 انتهى صراع الأبطال - نورويتش (0) (5) توتنام.. أرسنال (5) (1) إيفرتون