رابطة الأندية: ننتظر موافقة الأمن لنقل مباريات الزمالك إلى الدفاع الجوي

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن موقف الزمالك من خوض مباريات في الدوري على ملعب الدفاع الجوي.

وقال دياب عبر قناة صدى البلد: "تسلمنا اليوم خطابا هو الأول من نادي الزمالك لطلب تغيير ملعبه من القاهرة إلى الدفاع الجوي".

وأضاف "الخطاب كان الأول ولو استلمنا خطابا قبلها بتاريخ 11 مايو لخاطبنا الأمانة العامة للقوات المسلحة ونادي بيراميدز بنفس التاريخ. نتسلم خطاباتنا على فاكس رسمي، واستلمنا الخطاب اليوم الساعة 8:44 وبالتالي رددنا على الزمالك وراسلنا نادي بيراميدز والأمانة العامة فورا، وننتظر الرد لإخطار الزمالك به".

وأكمل "قبل بداية الموسم يحدد كل فريق ملعبين. ملعب أساسي وآخر احتياطي، ومنذ بداية الموسم حدد الزمالك استاد القاهرة كملعب أساسي، والدفاع الجوي كاحتياطي، لكن الأمر في النهاية يتعلق بالموافقات الأمنية أولا".

ونشر الزمالك اليوم الأربعاء خطابه الموجه إلى رابطة الأندية يبلغه خلاله برغبته في خوض مبارياته في ملعب الدفاع الجوي.

كما أكد الزمالك في خطابه أنه تلقى موافقة بيراميدز على استضافة مباريات الفريق الأبيض فيما تبقى من مباريات الموسم الجاري من الدوري وكأس مصر.

وجاء رد رابطة الأندية على الزمالك كالتالي:

استلمت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم اليوم الأربعاء 25 مايو 2022 في تمام الساعة 8.44 مساءاً خطاباً من نادي الزمالك على البريد الإلكتروني الرسمي للرابطة بخصوص طلب تغيير ملعب مباريات الفريق الأول إلى استاد الدفاع الجوي في الدور الثاني من مسابقة الدوري العام بدلاً من ستاد القاهرة و هو أول طلب رسمي يصل للرابطة من إدارة نادي النادي بشأن ذلك الموضوع.

وقد قامت الرابطة بإرسال خطاب رسمي إلى الأمانة العامة لوزارة الدفاع لاستطلاع الرأي والحصول على الموافقة اللازمة كما أرسلت الرابطة خطاب إلى نادي بيراميدز لاستطلاع رأيه في ضوء أن ملعب الدفاع الجوي يعد الملعب الأساسي للفريق والرابطة في انتظار الموافقات الرسمية.

و تتمنى الرابطة التوفيق لكافة أندية الدوري الممتاز.

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