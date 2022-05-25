أمير مرتضى ينفي حصول خالد بوطيب على حكم ضد الزمالك

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك ما تردد عن حصول خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق على حكم ضد النادي.

خالد بوطيب النادي : لو هافر الزمالك

وانتشرت بعض الأنباء عن حصول بوطيب على حكم ضد الزمالك بتغريمه 3 ملايين و700 ألف يورو.

وتحدث أمير مرتضى لموقع الزمالك الرسمي قائلا: "هذه التقارير غير صحيحة بالمرة، لم يحدث أي جديد في القضية".

وأتم "القضية مازالت متداولة في المحكمة الرياضية بعدما قام نادي الزمالك بالطعن على قرار الفيفا".

وكانت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدرت قبل عدة أشهر حكما بتغريم الزمالك 2 مليون و500 ألف يورو بداعي عدم حصوله على مستحقاته.

وبناء عليه قرر الزمالك الطعن على القرار لدى المحكمة الرياضية.

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك في وقت سابق عن خالد بوطيب: "قضية خالد بوطيب لا تزال مفتوحة ولم يصدر حكم فيها. اللاعب رفض الخضوع لعملية جراحية تحت إشراف طبيب الفريق".

اقرأ أيضا

قائمة الأهلي لنهائي إفريقيا

برشلونة مهتم بضم نجم المغرب

قائد ليفربول يعلق على انتقال صلاح إلى ريال مدريد

ماني يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول