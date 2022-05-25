قائمة بيراميدز - غياب رمضان صبحي أمام فيوتشر في الدوري

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 22:01

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - بيراميدز

يغيب رمضان صبحي عن قائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة فيوتشر في اللقاء المؤجل من الدوري.

ويستضيف بيراميدز فريق فيوتشر في التاسعة من مساء غدا الخميس على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة 15 من الدوري.

وضمت قائمة بيراميدز 20 لاعبا كالآتي:

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حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 39 نقطة من 19 مباراة خاضهم الفريق حتى الآن.

ولم ينجح بيراميدز في تحقيق الفوز في أخر مباراتين بتعادل أمام فاركو وخسارة أمام الاتحاد.

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