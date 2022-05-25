لابورتا: وكيل جافي يؤخر تجديد تعاقده مع برشلونة.. وهذا موقفنا من ليفاندوفسكي

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

جوان لابورتا رئيس برشلونة

كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن مستجدات تجديد تعاقد بعض لاعبي الفريق الذين تنتهي عقودهم قريبا، وأيضا موقفه من التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني.

وقال لابورتا خلال مقابلة مع Lesportiu الكتالونية: "ليفاندوفسكي لديه سنة أخرى في تعاقده مع بايرن وهذا هو الوضع الحالي ولا يمكنني قول أي شيء آخر".

وأضاف "إنه لاعب جيد للغاية ونحبه كثيرا أيضا، لكن لديه تعاقد مع بايرن وعلينا أن نحترم ذلك".

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وعن تجديد تعاقد عثمان ديمبيلي قال: "لدينا مشكلة الآن بسبب أن وكيله لا يستجيب للعرض المقدم له، ويبدو أنهم لديهم عروض أخرى، ولكن الأولوية لنا هي إعادة اقتصاد النادي إلى مساره الصحيح".

وواصل "نحاول إقناع رابطة الدوري بتطبيق نظام اللعب المالي النظيف بشكل أفضل لأننا لا نستطيع التعاقد مع أي لاعب في الموسم المقبل، ورابطة الدوري تتبع نهجا شديد القيود".

وبسؤاله عن موقف جافي كشف لابورتا: "قدمنا له عرضا ولا يزال يدرسه وليس لدينا أي أخبار أنه قبل العرض، المعلومات التي لدينا أنه يدرس عدة عروض ويقارن بينها وأنه في مرحلة ما سيكون عليه الإعلان عن اختياره، أوضحنا موقفنا بالفعل ولم يتم قبوله من قبل وكيل أعمال اللاعب".

وأكد "إنه لاعب نحبه جميعا ويبلغ من العمر 17 عاما وله حاضر ومستقبل رائع في برشلونة ولا نفهم لماذا يتلاعب ممثله ويجعله يقارن بين عدة عروض، أعتقد أن عرض برشلونة لـ جافي أكثر من مقبول ولن نستطيع تجاوز مستويات محددة لأنني لا أريد أن يستمر برشلونة في الطريق الذي سار فيه من سبقونا ودفعوا بالنادي إلى الخراب".

وأتم تصريحاته "نحن نقدم للاعبين الذين تنتهي عقودهم عروضا جيدة في الحاضر والمستقبل وبعد ذلك يتضح أن وكلائهم يؤخرون قراراتهم، ونحن لا نحب هذا الوضع وأريد أن يوافق اللاعبين على العروض بشكل أسرع حتى نستطيع الاستمرار في الخطط الخاصة بالنادي".

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