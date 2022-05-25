تشكيل نهائي دوري المؤتمر - مورينيو يتسلح بأبراهام.. وكوكي يقود فينورد

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 20:16

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو مدرب روما

يتسلح جوزيه مورينيو المدير الفني لروما بالمهاجم الإنجليزي تامي أبراهام في مواجهة فينورد بنهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وسيخوض الجيالوروسي أول نهائي أوروبي منذ 31 عاما في نهائي دوري المؤتمر أمام فينورد في تيرانا عاصمة ألبانيا.

وجاء تشكيل روما كالآتي:

أخبار متعلقة
اقترب من برشلونة؟ كيسي يعلن رحيله عن ميلان إبراهيموفيتش.. أكبر من مجرد "زلاتان" ذا أثليتك: بعد النني.. أرسنال يقترب من تجديد عقد لاعب جديد رونالدينيو يحضر مران إيسترن كومباني

حراسة المرمى: روي باتريشيو

الدفاع: جيانلوكا مانشيني - كريس سمولينج - روجير إيبانيز دا سيلفا

الوسط: هنريك مخيتاريان - بريان كريستانتي - لورينيزو بيليجريني - نيكولا زاليفسكي - ريك كارسدورب

الهجوم: تامي أبراهام - نيكولو زانيولو.

فيما أعلن أرني سلوت المدير الفني لفينورد تشكيل فريقه كالآتي:

حراسة المرمى: جوستين بيلو

الدفاع: ثيريل ملاتسيا - ماركوس سينيسي - جيرنوت تراونر - لوتشارل جيرترويدا.

الوسط: أوركين كوكي – فردريك أورسينس - جوس تيل - ريس نيلسون.

الهجوم: لويس سينيستيرا - سيريل ديسيريس.

اقرأ أيضا

قائمة الأهلي لنهائي إفريقيا

برشلونة مهتم بضم نجم المغرب

قائد ليفربول يعلق على انتقال صلاح إلى ريال مدريد

ماني يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول

روما فينورد دوري المؤتمر الأوروبي مورينيو
نرشح لكم
مباشر نهائي دوري المؤتمر - روما (0) - (0) فينورد.. ضغط من الذئاب لابورتا: وكيل جافي يؤخر تجديد تعاقده مع برشلونة.. وهذا موقفنا من ليفاندوفسكي إبراهيموفيتش.. أكبر من مجرد "زلاتان" اقترب من برشلونة؟ كيسي يعلن رحيله عن ميلان ذا أثليتك: بعد النني.. أرسنال يقترب من تجديد عقد لاعب جديد أندرلخت يعلن رحيل مدرب الفريق فينست كومباني نهائي أبطال أوروبا.. ما بين 4 سنوات غيرت الظروف والدوافع وبدلت الموقف رومانو: بايرن يحسم صفقة جديدة من أياكس
أخر الأخبار
مباشر نهائي دوري المؤتمر - روما (0) - (0) فينورد.. ضغط من الذئاب 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
لابورتا: وكيل جافي يؤخر تجديد تعاقده مع برشلونة.. وهذا موقفنا من ليفاندوفسكي 49 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل نهائي دوري المؤتمر - مورينيو يتسلح بأبراهام.. وكوكي يقود فينورد 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
إبراهيموفيتش.. أكبر من مجرد "زلاتان" ساعة | تقرير في الجول
اقترب من برشلونة؟ كيسي يعلن رحيله عن ميلان ساعة | ميركاتو
ذا أثليتك: بعد النني.. أرسنال يقترب من تجديد عقد لاعب جديد ساعة | الكرة الأوروبية
رونالدينيو يحضر مران إيسترن كومباني ساعة | الكرة المصرية
مران الزمالك - رفع المعدل البدني واستمرار تأهيل المثلوثي وشيكابالا 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك 4 انتهى صراع الأبطال - نورويتش (0) (5) توتنام.. أرسنال (5) (1) إيفرتون