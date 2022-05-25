تشكيل نهائي دوري المؤتمر - مورينيو يتسلح بأبراهام.. وكوكي يقود فينورد

يتسلح جوزيه مورينيو المدير الفني لروما بالمهاجم الإنجليزي تامي أبراهام في مواجهة فينورد بنهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وسيخوض الجيالوروسي أول نهائي أوروبي منذ 31 عاما في نهائي دوري المؤتمر أمام فينورد في تيرانا عاصمة ألبانيا.

وجاء تشكيل روما كالآتي:

حراسة المرمى: روي باتريشيو

الدفاع: جيانلوكا مانشيني - كريس سمولينج - روجير إيبانيز دا سيلفا

الوسط: هنريك مخيتاريان - بريان كريستانتي - لورينيزو بيليجريني - نيكولا زاليفسكي - ريك كارسدورب

الهجوم: تامي أبراهام - نيكولو زانيولو.

فيما أعلن أرني سلوت المدير الفني لفينورد تشكيل فريقه كالآتي:

حراسة المرمى: جوستين بيلو

الدفاع: ثيريل ملاتسيا - ماركوس سينيسي - جيرنوت تراونر - لوتشارل جيرترويدا.

الوسط: أوركين كوكي – فردريك أورسينس - جوس تيل - ريس نيلسون.

الهجوم: لويس سينيستيرا - سيريل ديسيريس.

اقرأ أيضا

قائمة الأهلي لنهائي إفريقيا

برشلونة مهتم بضم نجم المغرب

قائد ليفربول يعلق على انتقال صلاح إلى ريال مدريد

ماني يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول