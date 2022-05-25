اقترب من برشلونة؟ كيسي يعلن رحيله عن ميلان
الأربعاء، 25 مايو 2022 - 19:48
كتب : FilGoal
أعلن فرانك كيسي رحيله عن ميلان الإيطالي بعدما انتهى تعاقده مع الفريق نهاية الموسم الماضي.
فرانك كيسي
النادي : ميلان
وأصبح كيسي لاعبا حرا ويحق له التفاوض دون الرجوع لناديه الصيف الحالي.
وقال كيسي لـقناة "كانال+": "كانت خمس سنوات مهمة جدا في مسيرتي، التزمت حقا بالمشروع".
وأضاف "أنا سعيد جدا بالمدينة والنادي والمشجعين والمدرب، بالنسبة لي هم عائلتي، إنه الشهر الأخير في عقدي هنا، لكن في هذه السنوات الخمس تمكنا من العودة إلى دوري أبطال أوروبا والفوز بالسكوديتو".
أتم "لقد فعلت ما جئت من أجله وأعتقد أن هذه هي أفضل طريقة لتودعيهم".
وبحسب جانليوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورتس فأن اللاعب خضع للفحص الطبي بمدينة لوجانو في سويسرا الأسبوع الماضي. (المزيد من التفاصيل)
وقضى كيسي 5 مواسم بقميص ميلان منذ انضمامه قادما من أتالانتا في 2017.
وخاض كيسي 214 مباراة وسجل 36 هدفا بقميص الروسونيري.
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