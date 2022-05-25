ذا أثليتك: بعد النني.. أرسنال يقترب من تجديد عقد لاعب جديد

يضع أرسنال الرتوش النهائية على تجديد عقد لاعب جديد عقب الإعلان رسميا عن تجديد عقد محمد النني.

وأعلن أرسنال تجديد عقد النني بعدما كان من المفترض أن ينتهي في يونيو المقبل.

واقترب أرسنال بحسب "ذا أثلتيك" من تجديد التعاقد مع لاعبه الشاب إيدي نكيتياه لمدة موسم 5 مواسم .

وينتهي عقد صاحب الـ22 عاما مع النادي اللندني بنهاية الشهر المقبل ويحق له الانتقال بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن نكيتياه يحظى باهتمام ععد من الأندية وعلى رأسها كريستال بلاس إلا أن أرسنال يتمسك ببقاء اللاعب بعد تطوره مستواه بشكل ملحوظ.

وشارك نكيتياه خلال الموسم الحالي مع أرسنال في 28 مباراة سجل 10 أهداف وصنع هدف بجميع المسابقات.

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