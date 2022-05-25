رونالدينيو يحضر مران إيسترن كومباني

حضر الأيقونة البرازيلية رونالدينيو مران فريق إيسترن كومباني بصحبة هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ونصر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة النادي.

كما تواجد في المران محمد زيدان مهاجم منتخب مصر وبروسيا دورتموند السابق.

جاء ذلك في إطار استعدادات إيسترن لملاقاة فيوتشر في الجولة 21 من الدوري يوم الأحد المقبل.

ويتواجد رونالدينيو حاليا في مصر في زيارة لإيسترن كومباني بالإضافة للترويج للسياحة.

وحرص علاء عبدالعال المدير الفني على عقد جلسة مع اللاعبين وحثهم على أهمية المباراة القادمة وجاء وجود رونالدينيو كعامل تحفيزي لهم قبل مواجهة فيوتشر

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ18 والأخير برصيد 12 نقطة بعدما خاض 19 مباراة.

فيما يأتي فيوتشر في المركز الرابع برصيد 34 نقطة بعدما خاض عدد المباريات ذاته.





























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