مران الزمالك - رفع المعدل البدني واستمرار تأهيل المثلوثي وشيكابالا

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

وطلب المدير الفني مع اللاعبين مواصلة العمل بكل جدية وتركيز وقوة من أجل مواصلة تحقيق الهدف وهو الفوز في كل اللقاءات .

كما طالب اللاعبين بتنفيذ كل المطلوب منهم بكل دقة استعدادا للمواجهة المهمة أمام الإسماعيلي في مشوار الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز.

وشرح فيريرا بعض الأمور الفنية للاعبين لتنفيذها في التدريب استعدادا للقاء الإسماعيلي المقبل في بطولة الدوري.

وخصص الجهاز الفني فقرة تأهيلية وبدنية خاصة للاعبين خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء الإسماعيلي المقبل في الدوري الممتاز.

ورفع الجهاز الفني المعدل البدني للاعبين بشكل تدريجي خلال مران اليوم من خلال أداء بعض الفقرات التأهيلية تحت قيادة الجهاز المعاون.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات الجري الخفيف حول الملعب لمدة دقائق، وبعدها قسم الجهاز الفني اللاعبين ثلاث مجموعات لأداء فقرة تدريبات تأهيل بالكرة.

وحرص فيريرا على متابعة الوحدة التدريبية بشكل كامل بجانب منح التعليمات لجهازه المعاون لتوصليها للاعبين.

وواصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحمزة المثلوثي ثنائي الفريق البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع لهما على هامش تدريب اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

ويؤدي شيكابالا والمثلوثي البرنامج العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ويخضع الثنائي لفحوصات طبية بشكل متواصل للاطمئنان عليهما بصورة مستمرة، ويعاني شيكابالا من إصابة عبارة عن شد في العضلة الخلفية، بينما يعاني المثلوثي من إصابة بالتواء الكاحل تعرض له خلال لقاء طلائع الجيش في مسابقة الدوري الممتاز.

وألقى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين، داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وذلك عقب الانتهاء من أداء الفقرة التأهيلية والبدنية.

ونقل المدير الفني البرتغالي خلال المحاضرة بعض التعليمات الفنية والخططية للاعبين لتنفيذها في المران، كما شرح بعض الأدوار الفنية المطلوبة منهم والخاصة بالتحركات داخل الملعب .

وأدى الثلاثي سيف الدين الجزيري ومحمد أوناجم ورزاق فقرة تدريبات تأهيلية وفنية إضافية عقب انتهاء المران الجماعي.

وخاض الثلاثي تدريبات الجري الخفيف والسريع في جزء من الملعب لمدة 10 دقائق لرفع المعدل البدني لهم وفقا لقرار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، وبعدها أدى الثلاثي فقرة فنية بالتسديد على المرمى.

وأشرف أندريه روي أجواش المدرب المساعد ودانيال جونزاليس محلل الأداء على تدريبات الثلاثي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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