أندرلخت يعلن رحيل مدرب الفريق فينست كومباني

أعلن نادي أندرلخت رحيل فينسيت كومباني عن تدريب الفريق البلجيكي بعد فسخ عقده بالتراضي.

ونشر النادي بيانا عبر موقعه الرسمي يشكر اللاعب السابق لـ مانشستر سيتي، وجاء كالآتي:

"عاد كومباني إلى أندرلخت صيف 2019 بعدما قضى وقتا في مانشستر سيتي وهامبورج، وتم تعيينه مدربا فنيا للفريق منذ بداية موسم 2020-2021، تمكن خلالهم من إعادة بناء الفريق.

وحلل النادي والمدرب أداء الموسم الماضي وناقشا خطط المستقبل، وقرر الطرفان إنهاء التعاقد بالتراضي.

تم اتخاذ هذا القرار بالكثير من الاحترام المتبادل والامتنان لكل ما تم تحقيقه معًا، ويتمنى النادي لفنسينت كومباني كل التوفيق في مسيرته المهنية كمدرب. كان ولا يزال وسيظل رمزًا للنادي وسيجد دائمًا مكانًا هنا".

Vincent Kompany en RSC Anderlecht gaan in onderling overleg uit elkaar. Merci pour tout, Vincent. 🟣⚪ https://t.co/RaGazs9VIa pic.twitter.com/56PZPSSMJn — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) May 25, 2022

وقاد كومباني الفريق في 48 مباراة، فاز في 24 مباراة وخسر 10 وتعادل في 14.

وبحسب فابرزيو رومانو، الصحفي في سكاي سبورتس فإن كومباني يقترب من تدريب فريق بيرنلي الإنجليزي بعدما أقيل شان دايتش.

وهبط بيرنلي إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزية "تشامبيونشيب" ليسدل الستار على استمرارية بدأت بفوزه بلقب التشامبيونشيب في موسم 2015-2016 ليتأهل منذ موسم 2016-2017، قبل أن يعود مرة أخرى اعتبارا من الموسم المقبل.

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