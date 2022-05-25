رومانو: بايرن يحسم صفقة جديدة من أياكس

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 18:30

كتب : FilGoal

أياكس

حسم بايرين ميونيخ صفقة جديدة من صفوف أياكس امستردام بعد أيام من إعلان التعاقد الرسمي مع المغربي نصير مزراوي.

وأعلن بايرن التعاقد مع نصير مزراوي حتى عام 2026 في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع أياكس بنهاية الموسم الحالي.

وأتم بايرن اتفاقه مع أياكس بشان التعاقد مع ريان جرافينبيرش بداية من الموسم المقبل وفقا لفابريزو رومانو صحفي "سكاي".

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وأضاف أن اللاعب الهولندي سيوقع على عقدا لمدة موسمين، فيما سيحصل أياكس على 25 مليون يورو إضافة إلى نسبة من إعادة البيع.

صاحب الـ20 عاما ساهم في تتويج أياكس بلقب الدوري الهولندي للمرة الـ36 في تاريخه.

وشارك اللاعب الذي يجيد في مركزي الدفاع والوسط خلال الموسم الحالي في 42 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 6.

يذكر أن بايرن أعلن تمديد عقد حارسه المخضرم مانويل نوير البالغ من العمر 36 عاما حتى صيف 2024.

فيما يرغب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في خوض تجربة جديدة وعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

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