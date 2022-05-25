مصدر من الاتحاد المغربي يكشف لـ في الجول كواليس طلب كاف تقليل حصة كل فريق من التذاكر

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تقليل حصة كل فريق من الأهلي والوداد في تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى 10 آلاف فقط.

وكانت النية تقسيم الجماهير بواقع 15 ألف لكل ناد على أن يتم توزيع الباقي بين الجمهور العام وحصة لـ كاف والشركة الراعية.

وقال مصدر من الاتحاد المغربي لكرة القدم لـ FilGoal.com: "كان هناك استقرار بالفعل على تقسيم الجماهير بـ 15 ألف تذكرة لكل ناد".

وكشف "خلال اجتماع اللجنة المنظمة للمباراة أمس الثلاثاء طالب مسؤولوا كاف بتقليل حصة كل فريق لـ 10 آلاف فقط مع زيادة تذاكر الجمهور العام".

وأضاف المصدر "غدا الخميس سنطرح تذاكر الوداد والتي ستكون عبر الانترنت بعد الانتهاء من بيع التذاكر المخصصة لمشجعي الوداد".

وتابع "كما سنعلن عن تفاصيل وآلية حجز التذاكر للجمهور العام خلال ساعات بعد انتهاء التنسيق مع كاف".

وشدد مصدر الاتحاد المغربي "أصر ممثلو كاف في الاجتماع على مطالبهم بأن التذاكر التي لن تباع من الأهلي تحول إليهم مع غلق المدرج المخصص لجمهور الأحمر وعدم بيعها لمشجعي الوداد".

وأوضح "ولكن قد تتاح تلك التذاكر إلى الجمهور العام في حال نفاذ الحصة المخصصة لهم مبكرا قبل المباراة ولا بد أن تكون تلك الخطوة بموافقة اللجنة المنظمة للمباراة".

واختتم تصريحاته "عملية حجز بيع التذاكر تحت إشراف الاتحاد الإفريقي بالتنسيق معنا في الاتحاد المغربي.

ويلعب الأهلي أمام الوداد في التاسعة من مساء الإثنين المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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