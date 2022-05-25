من أجل الودية بين المنتخبين.. اتحاد الكرة المصري يستقبل القنصل العام لكوريا الجنوبية

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 18:13

كتب : بسام أبوبكر

منتخب مصر

استقبل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام تشوي بيونغ سون القنصل العام لسفارة كوريا الجنوبية في مصر لإنهاء الاتفاق علي ودية المنتخب.

وجاء ذلك اليوم الأربعاء خلال جلسة من أجل إنهاء الاتفاقيات الخاصة بودية مصر أمام كوريا الجنوبية التي تقام في الـ14 من يونيو المقبل.

وتم الاتفاق على إقامة توأمة بين الاتحادين خلال الفترة المقبلة من أجل تبادل الخبرات.

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كما طلب القنصل العام إقامة معسكر لمنتخب بلاده في أكتوبر المقبل بالقاهرة استعدادا لكأس العالم ٢٠٢٢ وهو ما تم الترحيب به من قبل مسؤولي اتحاد الكرة.

وفي ختام الجلسة الودية أهدى جمال علام درع الاتحاد المصري لكرة القدم للقنصل العام، كما تبادل الطرفان القميص الخاص بمنتخبي مصر و كوريا الجنوبية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، تلقى عرضا من كوريا الجنوبية لمواجهة منتخبها في سول عاصمة كوريا.

ومن المقرر أن يحصل مسؤولي الجبلاية على مبلغ مالي نظير المشاركة الودية، حيث من المحتمل أن نسافر بعثة المنتخب يوم 10 يونيو المقبل إلى كوريا عقب أداء مباراة إثيوبيا في مالاوي.

منتخب كوريا الجنوبية سيخوض ثلاث وديات خلال توقف يونيو المقبل أمام البرازيل يوم 2 يونيو، وتشيلي يوم 6 يونيو، ثم باراجواي يوم 9 يونيو.

وتخوض كوريا الجنوبية تلك الوديات استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر شهر نوفمبر المقبل.

المنتخب الكوري وقع في المجموعة الثامنة رفقة منتخبات البرتغال، وأوروجواي، وغانا.

في المقابل، ستلعب مصر جولتين من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 خلال شهر يونيو.

منتخب مصر الأول سبق والتقى كوريا الجنوبية 17 مرة من قبل، جميعها وديات. فازت مصر 5 مرات، مقابل فوز كوريا الجنوبية 5 مرات، والتعادل 7 مرات.

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