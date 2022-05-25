رئيس أسوان لـ في الجول: نوافق على الاستثمار في الموسم الجديد ولكن بثلاثة شروط

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 17:54

كتب : رضا السنباطي

الزمالك - أسوان

اعترف الشافعي صالح رئيس نادي أسوان بتلقي أكثر من عرض للاستثمار في النادي ولكن حدد مجلس الإدارة ثلاثة شروط للموافقة.

وتأهل نادي أسوان إلى الدوري الممتاز للموسم المقبل، وكان الفريق قد ودع منافسات كأس مصر للموسم الماضي بعد الخسارة من الزمالك في نصف النهائي.

وقال الشافعي صالح رئيس أسوان لـ FilGoal.com: "هناك أكثر من عرض للاستثمار في نادي أسوان للموسم الجديد".

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وأضاف "لدينا ثلاثة شروط من أجل الموافقة على ذلك الاستثمار".

وكشف رئيس أسوان "أولا يجب الحفاظ على هوية النادي واسم نادي أسوان".

وأضاف "أما الشرط الثاني فهو خوض نادي أسوان مبارياته على ملعبه في أسوان".

وتابع "وأخيرا يجب أن يكون هناك خطاب ضمان في أحد البنوك يساوي قيمة العقد لتسييره والصرف على الفريق في حالة تقاعس المتعاقد مع الفريق".

وواصل رئيس أسوان "حتى الآن هي مجرد عروض فقط وليس هناك اتفاق مع أشخاص محددة ولم نصل حتى الآن لاتفاق رسمي".

واختتم الشافعي صالح تصريحاته "قبول الشروط من المستثمر بعد ذلك يتم تحديد الجهاز الفني واللاعبين وسيكون أحد أعضاء مجلس الإدارة مشترك مع المستثمر لمراعاة تنفيذ قرارات الدولة لأن النادي خاضع لقوانين الدولة".

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