NBA - دالاس يحقق فوزه الأول على جولدن ستيت في نهائي القسم الغربي
الأربعاء، 25 مايو 2022 - 17:25
كتب : FilGoal
استطاع دالاس مافريكس تحقيق الفوز على جولدن ستيت واريورز في سلسلة نهائي القسم الغربي من دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA.
وحقق دالاس أول فوز له في السلسلة أمام جولدن ستيت، لتصبح النتيجة 3-1 لصالح جولدن ستيت.
وتألق دالاس خلال المباراة التي فاز بها بنتيجة 119-109، وفي النصف الأول وصل الفارق لما يقرب من 30 نقطة لصالح دالاس.
وسجل لوكا دونشيتش نجم دالاس 32 نقطة في المباراة والتقط 14 متابعة وقدم 9 تمريرات حاسمة.
وتنتقل السلسلة في المباراة الخامسة إلى ملعب جولدن ستيت، الذي يحتاج لفوز وحيد فقط من أجل التأهل لنهائي البطولة.
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