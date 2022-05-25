NBA - دالاس يحقق فوزه الأول على جولدن ستيت في نهائي القسم الغربي

استطاع دالاس مافريكس تحقيق الفوز على جولدن ستيت واريورز في سلسلة نهائي القسم الغربي من دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA.

وحقق دالاس أول فوز له في السلسلة أمام جولدن ستيت، لتصبح النتيجة 3-1 لصالح جولدن ستيت.

وتألق دالاس خلال المباراة التي فاز بها بنتيجة 119-109، وفي النصف الأول وصل الفارق لما يقرب من 30 نقطة لصالح دالاس.

وسجل لوكا دونشيتش نجم دالاس 32 نقطة في المباراة والتقط 14 متابعة وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وتنتقل السلسلة في المباراة الخامسة إلى ملعب جولدن ستيت، الذي يحتاج لفوز وحيد فقط من أجل التأهل لنهائي البطولة.

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