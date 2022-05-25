بسبب عملية جراحية.. ميلان يعلن غياب إبراهيموفيتش لمدة 8 أشهر

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 16:01

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش

أعلن نادي ميلان إجراء لاعبه زلاتان إبراهيموفيتش لعملية جراحية في ركبته اليسرى في مستشفى جيان ميرموز بمدينة ليون الفرنسية.

وأشار النادي في بيانه إلى أن العملية كان مخطط لها من فترة من أجل إعادة بناء الرباط الصليبي مع تعزيز الرباط الجانبي والغضروف.

وسيغيب إبراهيموفيتش عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 7 أو 8 أشهر وفقا لبيان ميلان.

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وأعلن النادي قيام إبراهيموفيتش بإجراء العملية الجراحية بنجاح تحت إشراف طبيب النادي.

وينتهي تعاقد إبراهيموفيتش مع ميلان بنهاية شهر يونيو المقبل وهو ما قد يكون وقت اعتزال اللاعب صاحب الـ 40 عاما.

وساهم إبراهيموفيتش في تتويج ميلان بالدوري الإيطالي للمرة الـ 19 في تاريخه وللمرة الأولى منذ 11 عاما.

وشارك إبراهيموفيتش مع ميلان خلال الموسم الحالي في 27 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وصناعة 3 آخرين.

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