مدرب الوداد يوضح موقف الثلاثي المصاب قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 15:16

كتب : FilGoal

ياسر إبراهيم - الأهلي - الوداد

أوضح وليد الركراكي مدرب الوداد المغربي موقف لاعبيه المصابين قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الأسبوع المقبل.

ويلعب الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري الأبطال، في المباراة التي تقام بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب الإثنين المقبل.

وقال الركراكي في تصريحات نشرها موقع البطولة المغربي: "قمنا بكل شيء منذ 15 يوما من أجل تحضير زهير المترجي للمباراة".

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وأضاف "سيحاول التدرب طوال الأسبوع، لكي نرى هل بإمكانه أن يكون جاهزا يوم الاثنين القادم".

وأكمل "سنتابع أيضا حالة جلال الداودي الذي أصيب مؤخرا، سيتدرب خلال الأسبوع لكي يكون جاهزا للمباراة".

وتابع الركراكي "أشرف داري أصبح جاهزا، وبإمكانه لعب المباراة".

وواصل "سنقوم بكل شيء ممكن خلال هذا الأسبوع، لكي يعود هذا الثلاثي".

وأتم "عانينا منذ بداية الموسم من العديد من الغيابات، ولكنني الآن أفكر في اللاعبين الذين سيشاركون في المباراة، حيث يجب أن يكونوا في كامل عطائهم في يوم الحسم"

واختار الاتحاد الإفريقي، الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة المباراة.

وجاء طاقم حكام مباراة نهائي دوري الأبطال كالآتي:

فيكتور جوميز (جنوب إفريقيا) – حكم الساحة

أخيلي سويلا (جنوب إفريقيا) – حكم مساعد

سورو فاتسوني (ليسوتو) – حكم مساعد

هيلدر مارتينيز (أنجولا) – حكم رابع

باملاك تيسيما (إثيوبيا) – حكم فيديو

محمد عبد الله إبراهيم (السودان) – مساعد حكم فيديو أول

هيثم قيراط (تونس) – مساعد حكم فيديو ثاني

وسبق أن أدار جوميز مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 والتي انتهت بفوز الأهلي 3-1.

وأدار جوميز مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الجاري بين الوداد وبترو أتليتكو وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، لتصبح الثانية له مع الفريق المغربي بعد لقاء الأهلي.

تحكيميا تواجد جوميز في 8 مباريات سابقة للأهلي فاز الأهلي في 5 وخسر 3 وجميعها في دوري أبطال إفريقيا، أبرزها الفوز على النجم الساحلي 6-2 والترجي التونسي 1-0 في ذهاب نصف نهائي الموسم الماضي.

الجنوب إفريقي أدار الموسم الجاري 21 مباراة في جميع المسابقات (دوري أبطال إفريقيا – دوري سعودي – دوري جنوب إفريقي – كأس جنوب إفريقيا – كأس أمم إفريقيا) وأشهر 78 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء واحتسب 8 ركلات جزاء.

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