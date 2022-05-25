صلاح ينافس رونالدو وسون على جائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي
الأربعاء، 25 مايو 2022 - 15:12
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي المرشحين للفوز بجائزة هدف الموسم في الدوري بتواجد محمد صلاح.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
كريستيانو رونالدو
النادي : مانشستر يونايتد
وفاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب ليفربول بفارق نقطة واحدة.
وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:
-هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي
-هدف داني إنجز مع أستون فيلا أمام نيوكاسل
-هدف أندروس تاونسيند مع إيفرتون أمام بيرنلي
-هدف رودري مع مانشستر سيتي أمام نيوكاسل
-هدف ألكسندر لاكازيت مع أرسنال أمام ساوثامبتون
-هدف ماتيو كوفاسيتش مع تشيلسي أمام ليفربول
-هدف ولفريد زاها مع كريستال بالاس أمام نورويتش
-هدف كريستيانو رونالدو الأول مع مانشستر يونايتد أمام توتنام في الإياب
-هدف ميجيل ألميرون مع نيوكاسل يونايتد أمام كريستال بالاس
-هدف سون هيونج مين مع توتنام أمام ليستر سيتي
It's that time...
Who gets your vote for @budfootball's Goal of the Season?#PLAwards | https://t.co/thnwoNm9bS pic.twitter.com/EZePsl4JVd— Premier League (@premierleague) May 25, 2022
وفاز محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي بالاشتراك مع سون هيونج مين برصيد 23 هدفا.
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