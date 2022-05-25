صلاح ينافس رونالدو وسون على جائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي

لاعب برايتون يدرس تمثيل غانا بدلا من إنجلترا

مالك ليفربول يتحدث عن موقف ناديه من تجديد عقد صلاح

تين هاج: هذه هي فلسفتي التدريبية.. وأتطلع لمواجهة جوارديولا

سكاي: برشلونة يبدأ أولى خطواته لضم رافينيا

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النني: أرسنال يستحق أن يكون على القمة.. وأريد إنهاء مسيرتي هنا

محمد النني يجدد تعاقده مع أرسنال

تفوق على جوارديولا مرتين - كلوب مدرب العام في الدوري الإنجليزي