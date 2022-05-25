صلاح ينافس رونالدو وسون على جائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 15:12

كتب : FilGoal

صلاح مع جائزة الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي المرشحين للفوز بجائزة هدف الموسم في الدوري بتواجد محمد صلاح.

وفاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب ليفربول بفارق نقطة واحدة.

وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

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-هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي

-هدف داني إنجز مع أستون فيلا أمام نيوكاسل

-هدف أندروس تاونسيند مع إيفرتون أمام بيرنلي

-هدف رودري مع مانشستر سيتي أمام نيوكاسل

-هدف ألكسندر لاكازيت مع أرسنال أمام ساوثامبتون

-هدف ماتيو كوفاسيتش مع تشيلسي أمام ليفربول

-هدف ولفريد زاها مع كريستال بالاس أمام نورويتش

-هدف كريستيانو رونالدو الأول مع مانشستر يونايتد أمام توتنام في الإياب

-هدف ميجيل ألميرون مع نيوكاسل يونايتد أمام كريستال بالاس

-هدف سون هيونج مين مع توتنام أمام ليستر سيتي

وفاز محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي بالاشتراك مع سون هيونج مين برصيد 23 هدفا.

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