مران الأهلي - ريان يدعم الفريق قبل السفر للمغرب.. وبانون وأكرم يواصلان التأهيل

تواجد أحمد ياسر ريان، لاعب الأهلي المعار في صفوف ألتاي التركي في ملعب التتش اليوم استعدادا لمواجهة فريق الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص ريان على حضور مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة لمساندة الفريق قبل السفر إلى المغرب.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق جلسة مع ريان، اطمأن من خلالها عليه، فيما تمنى اللاعب التوفيق للفريق والعودة من المغرب باللقب الحادي عشر.

وشهد مران الأهلي فقرة بدنية تحت إشراف كابيللو رانجواجا مخطط الأحمال، قبل أن يخوض اللاعبون فقرات متنوعة استعداداً لمباراة الوداد في نهائي دوري الأبطال.

ويواصل الثنائي أكرم توفيق وبدر بانون، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء برنامجهما التأهيلي.

وأدى أكرم بعض التدريبات العلاجية في إطار برنامجه للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التي خضع لها في وقت سابق بالإضافة إلى وخاض قرات بدنية في الجيم قبل أن يستكمل برنامجه بالجري حول ملعب التتش.

فيما واصل بدر بانون مدافع الفريق أداء برنامج التأهيل البدني لتجهيزه للمباريات، بعد التعافي من آثار الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

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