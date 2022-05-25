بعد إنجازها التاريخي.. ميار شريف تنسحب من رولان جاروس

انسحبت ميار شريف بطلة كرة المضرب المصرية من بطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس بعد تأهلها للدور الثاني بسبب الإصابة.

وكانت ميار شريف تأهلت للدور الثاني للبطولة، بتغلبها على الأوكرانية مارتا كوستيوك بمجموعتين دون رد.

وفازت شريف بالمجموعة الأولى بنتيجة 6-3، قبل أن تحسم المباراة في المجموعة الثانية بنتيجة 7-5.

وباتت ميار شريف أول مصرية على مر التاريخ تصل إلى الدور الثاني في بطولة رولان جاروس.

وكان من المقرر أن تواجه ميار السلوفينية تامارا زيدانسيك المصنفة 25 عالميا في فردي السيدات وتتشارك مع الهولندية أرتكسا روس في الوزجيقبل أن تعلن انسحابها من البطولة.

وكانت اللاعبة المصرية قد حققت أول إنجازاتها الكبيرة بالوصول إلى الدور الرئيسي لـ رولان جاروس في نسخة 2020 لكنها خسرت بصعوبة بالغة أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا.

وقفزت شريف مؤخرًا إلى التصنيف 49 عالميًا، لتكون أول مصرية تدخل أول 50 مركزًا في التصنيف.

وفازت شريف هذا الموسم ببطولة كارلشروه الألمانية للموسم الثاني على التوالي.

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