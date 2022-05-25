مودريتش: لم أجدد عقدي مع ريال مدريد بعد.. لكن لن أفعل مثل مبابي

سخر لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد من قرار كليان مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان أثناء حديثه عن تجديد عقده مع الملكي.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال رمدريد بنهاية الموسم الحالي لكنه قريب من توقيع عقد جديد يمتد حتى نهايىة الموسم المقبل بحسب فابريزو رومانو صحفي "سكاي".

وقال مودريتش لـ "COPE": "لم أجدد عقدي مع ريال مدريد حتى الآن، لكنني لن أفعل مثل مبابي، آمل ألا يفعل النادي ذلك معي".

وبسؤاله عما إذا كان بقاء مبابي في باريس مفاجيء، رد: "لا، لأننا لم نكن نعرف شيئا منذ البداية، لذلك لم يكن لدينا توقعات، كان هناك الكثير من الحديث لمدة لعام، لكن كنا لا نعرف شيئا، ولهذا السبب يتعين علينا إغلاق هذا الموضوع وعدم الحديث عنه بعد الآن".

وأضاف "لدينا نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو أهم شيء على الإطلا،. سيستمر ريال مدريد في الصدارة، فوق أي لاعب، وأي شيء، وليس هناك حاجة لتكرار ذلك مرارا وتكرارا".

وأتم "اعتقد أن لدينا فريقا جيدا للغاية، والعديد من اللاعبين الذين يمكنهم التطور، وسيصبحون نجوما عظماء في المستقبل".

مورديتش سبق وأن صرح عن تجديد عقده لـ "ماركا"، قائلا: "أتمنى الاعتزال في مدريد، أشعر بأنني محبوب جدا في النادي والمدينة، آمل الاستمرار لسنوات أخرى وإنهاء مسيرتي هنا".

وخاض صاحب الـ36 عاما 43 مباراة خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد سجل خلالها 3 أهداف وصنع 12 آخرين.

ويستعد ريال مدريد لمواجهو ليفربول يوم 28 مايو الجاري على ملعب "سان دوني" بالعاصمة الفرنسية باريس.

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