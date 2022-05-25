جديد موقف مصابي ليفربول قبل نهائي دوري الأبطال ضد ريال مدريد

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 13:53

كتب : FilGoal

جيمس ميلنر - ليفربول وريال مدريد

قبل 3 أيام على خوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، تلقى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أخبارا سعيدة وأخرى حزينة بشأن المصابين.

ليفربول يواجه ريال مدريد في باريس يوم السبت، بنهائي دوري أبطال أوروبا.

أول هذه الأخبار هو جاهزية الثنائي فابينيو وجو جوميز بعد الإصابات التي ضربتهما في مباريات ليفربول الأخيرة بالموسم.

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فقد شارك الثاني في التدريب الجماعي ليوم الأربعاء

جاهزية فابينيو تعني مشاركته في التشكيل الأساسي، بينما سيجلس جوميز على مقاعد البدلاء.

بينما غاب تياجو ألكانتارا عن مران الأربعاء بعد إصابته في وتر أكيليس أمام ولفرهامبتون الأحد الماضي.

وينتظر الطاقم الطبي لليفربول مدى استجابة الدولي الإسباني للعلاج خلال الساعات المقبلة، لمعرفة موقفه من المشاركة أمام الفريق الملكي.

فيما تم استبعاد ديفوك أوريجي من المباراة النهائية بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال التدريبات الأسبوع الماضي.

وهذا يعني أن المهاجم البلجيكي البالغ من العمر 27 عاما لن يرتدي قميص ليفربول مجددا، فقد اتفق الطرفان على رحيله هذا الصيف.

أوريجي سجل هدفا في فوز الحمر بنهائي دوري أبطال أوروبا 2019 أمام توتنام.

هذا اللقب كان السادس لليفربول في دوري أبطال أوروبا، بينما يعد ريال مدريد البطل التاريخي للمسابقة برصيد 13 لقبا.

ويدخل ريال مدريد نهائي دوري الأبطال 2022 بعدما حقق لقب الدوري الإسباني قبل عدة جولات من نهايته.

بينما يلعب ليفربول نهائي البطولة وهو متوج بلقبي كأس رابطة المحترفين وكأس إنجلترا.

فيما خسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة من الجولة الختامية يوم الأحد.

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