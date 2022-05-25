لاعب الوداد: الأهلي غني عن التعريف ولكن ذلك لا يهمنا.. سنكون على قدر المسؤولية

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 13:24

كتب : FilGoal

الوداد - الصورة من موقع كاف

شدد يحيى جبران لاعب وسط الوداد على أن الأهلي غني عن التعريف ولكنه أشار أن خصم النهائي لا يشغل الفريق المغربي.

ويلعب الأهلي مع الوداد الاثنين المقبل 30 مايو في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال يحيى جبران في تصريحات لقناة الرياضية المغربية: "فريق الأهلي غني عن التعريف باسمه وبألقابه ولكن لا يهمنا في الوقت الحالي من هو الأهلي أو من هو خصمنا".

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وأضاف "يهمنا فقط أن نكون في أتم جاهزيتنا إذا كنا في كامل عطائنا، بإمكاننا مواجهة ي فريق في القارة".

وتابع "المباراة النهائية لا تحتاج لتحفيزات اللاعبون يعرفون ماذا ينتظرنا ونحن واعون بالمسؤولية التي على عاتقنا".

وأتم "من الجيد أننا نستعد خارج الدار البيضاء، لتجنب الضغط وللتركيز بعيدا عن كل العوامل الأخرى. أتمنى أن نستغل هذه الفرصة للتحضير بشكل جيد".

وكان الوداد قد تخطى بترو أتليتكو في نصف النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

يذكر أن الأهلي والوداد لعبا عشر مباريات من قبل، حقق الأحمر فيها أربع انتصارات مقابل انتصارين للوداد وانتهت أربع بالتعادل.

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