بنزيمة لاعب الموسم في ريال مدريد

توج كريم بنزيمة بجائزة أفضل لاعب في الموسم مع فريق ريال مدريد والمقدمة من شركة ماهو للمرة الثانية في تاريخه.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد ريال مدريد

بنزيمة قدم الموسم الأفضل في مسيرته منذ انضمامه لريال مدريد بعد أن حصل على جائزة هداف الدوري الإسباني لأول مرة برصيد 27 هدفا.

وشارك بنزيمة مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي في 45 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 44 هدفا وصناعة 15 آخرين ف يجميع البطولات.

وقال بنزيمة في تصريحات عبر موقع النادي: "فخور بتلك الجائزة، لقد كان الموسم رائعا بالنسبة لي على مستوى تسجيل الأهداف وصناعتها والتتويج بالألقاب وتحقيق الانتصارات، أشرع بسعادة كبيرة".

وكان بنزيمة قد حصل على الجائزة للمرة الأولى في موسم 2019/2020.

لوكا مودريتش هو من كان قد توج بالجائزة في الموسم الماضي 2020/2021.

ويسعى بنزيمة لقيادة ريال مدريد للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ 14 في تاريخ النادي عندما يلتقي مع ليفربول في المباراة النهائية يوم السبت المقبل.

ويحتل بنزيمة صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفا حتى الآن وبفارق هدفين عن روبرت ليفاندوفسكي أقرب منافسيه.

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