خالد رفعت: لا نية لتخفيض عدد الأندية.. وندرس اقتراحات الحد من تنقل المدربين

كشف خالد رفعت عضو رابطة الأندية المصرية عن الاقتراحات التي يتم دراستها حاليا للحد من ظاهرة تنقل المدربين داخل الدوري المصري خلال موسم واحد.

"الكلام عن تخفيض عدد أندية أندية الدوري الممتاز كان قد خرج من اتحاد الكرة ولكن بالنسبة للرابطة ليس هناك أي حديث عن تخفيض عدد الأندية ومستمرين على ذلك العدد الثابت 18 فريقا".

وتابع "ندرس اقتراحات الحد من ظاهرة تغيير المدربين، والاقتراح الأقرب هو منع أي مدرب من تولي مسؤولية أكثر فريق في الموسم والمدرب الذي يرحل عن تدريب فريق لن يسمح له سوى بالعمل في الدرجة الأدنى أو تولي منصب جديد مثل المدير الرياضي أو مدير قطاع ناشئين".

وشهد الموسم الحالي تغيير الأندية لـ 19 مدربا حتى الآن منذ بداية الموسم، كما شهد تنقل مدربون بين أكثر من نادي في الدوري.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد تم تشكيلها في بداية الموسم الحالي لتولي شؤون إدارة الدوري الممتاز.

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