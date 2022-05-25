لمواجهة الزمالك.. رئيس الإسماعيلي يخصص 20 حافلة للجماهير

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 12:32

كتب : بسام أبوبكر

جماهير الإسماعيلي أمام المصري

قرر يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي تخصيص 20 حافلة من حسابه الشخصي للجماهير لمؤازرة الفريق فى مباراته المرتقبة أمام الزمالك.

ويواجه الاسماعيلي نظيره الزمالك السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

ووافق رئيس النادي على مضاعفة عدد الحافلات حال زيادة إقبال الجماهير خلال تلك المواجهة المنتظرة التى ستشهد حضور جماهيري كبير من الجانبين.

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ويأتي ذلك من أجل توفير راحة الجماهير من مشقة السفر وإيمانه بدور جماهير الإسماعيلية بإعتبارهم اللاعب رقم 1 والعنصر الأهم فى تحفيز اللاعبين وحثهم على تقديم أقصى ما لديهم فى الملعب وتأثيرهم على نتائج الفريق.

وكانت رابطة الأندية قررت في وقت سابق زيادة عدد الحضور الجماهيري بواقع ألفين ونصف مشجع لكل ناد بدلا من آلف مشجع فى ظل حالة الإلتزام والروح الرياضية التى ظهرت بشكل جلي خلال مباريات المسابقة وتفعيلا لدورهم الأساسي بإعتبارهم الركيزة الأساسية فى نشاط كرة القدم.

ولم يخسر الدروايش منذ تولي الجمل قيادة الفريق، إذ حقق انتصارين على المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا بينما تعادل مع البنك الأهلي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة ليخرج من منقطة الهبوط مؤقتا بفارق نقطة عن الجونة الذي لعب مباراة أقل.

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