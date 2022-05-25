أنشيلوتي: أصدقائي في ميلان طالبوني بمنع ليفربول من الوصول للسابعة

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 11:41

كتب : FilGoal

أنشيلوتي - ميلان

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن طلب خاص من نادي ميلان ومسؤوليه وجماهيره قبل ملاقاة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يواجه ليفربول في باريس يوم السبت، بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في تصريحات للصحفيين: "بالإضافة إلى التجربة الجميلة المتمثلة في التنافس مع إيفرتون ضد ليفربول، أنا أحب تاريخ ليفربول".

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وأضاف "ليفربول حقق 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، أقل من ميلان بلقب، وهذا دافع إضافي أيضا".

وشدد "أصدقائي في ميلان طالبوني ألا أسمح لليفربول بالوصول إلى اللقب السابع حتى لا يعادلوا ميلان في عدد الألقاب".

ريال مدريد هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 13 لقبا.

ويدخل ريال مدريد نهائي دوري الأبطال بعدما حقق لقب الدوري الإسباني قبل عدة جولات من نهايته.

بينما يلعب ليفربول نهائي البطولة وهو متوج بلقبي كأس رابطة المحترفين وكأس إنجلترا.

فيما خسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة من الجولة الختامية يوم الأحد.

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