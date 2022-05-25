مواعيد مباريات الأربعاء 25 مايو 2022 والقنوات الناقلة.. سلة الزمالك في إفريقيا ونهائي جديد لـ مورينيو

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 10:57

كتب : FilGoal

الزمالك سلة

يخطو الزمالك حطوة جديدة نحو لقب بطولة إفريقيا لكرة السلة عندما يواجه اتحاد المنستير في نصف النهائي.

وتلعب المباراة في رواندا في تمام الساعة 9:30 مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

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ويلعب مورينيو نهائي جديد مع روما بمواجهة فينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 9:00 مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بتعليق خليل البلوشي.

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