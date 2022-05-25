مواعيد مباريات الأربعاء 25 مايو 2022 والقنوات الناقلة.. سلة الزمالك في إفريقيا ونهائي جديد لـ مورينيو

يخطو الزمالك حطوة جديدة نحو لقب بطولة إفريقيا لكرة السلة عندما يواجه اتحاد المنستير في نصف النهائي.

وتلعب المباراة في رواندا في تمام الساعة 9:30 مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويلعب مورينيو نهائي جديد مع روما بمواجهة فينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 9:00 مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بتعليق خليل البلوشي.

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