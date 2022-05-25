فينسيوس: أريد البقاء في مدريد طويلا.. ولا أعرف كيف يفكر مبابي؟

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 10:38

كتب : FilGoal

فينسيوس جونيور - ريال مدريد أمام ليفانتي

يحلم فينسيوس جونيور في البقاء لفترة طويلة داخل صفوف ريال مدريد وكتابة تاريخ من البطولات مع النادي الملكي.

ويمتد العقد الحالي لفينسيوس جونيور مع ريال مدريد حتى صيف 2024، فيما وضع بطل الدوري الإسباني خطة لتمديد عقد الشاب البرازيلي حتى عام 2028.

وقال فينسيوس في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "أنا سعيد هنا وقريب من التجديد، لا أريد أن أغادر أكبر نادي في العالم، وتكرار قصة كريم بنزيمة ولوكا مودريتش ومارسيلو".

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وأضاف: "أحصل هنا على الثقة اللازمة والهدوء الذي احتاجه، لا نتحدث عن كرة القدم حتى موعد المباريات".

وعن قرار كيليان مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان علق " لا يمكننا التحدث عنه الآن، كل لاعب لديه قراره، وقد قرر البقاء في باريس وهذا كل شيء. لدينا الكثير من اللاعبين هنا الذين يتقدمون ويتطورون للحصول على مستقبل جيد في مدريد".

وعن شعوره بالمفاجأة عقب فشل انضمام مبابي لريال مدريد قال: " لا أنا أعرف ما يفكر فيه مبابي، فقط أعرف ما أفكر فيه وما يتعلق بشأني".

وعن علاقته بكريمة بنزيمة أوضح "إنه لاعب يبلغ من العمر 36 عاما ويقدم واحد من أفضل مواسمه ، هو على وشك الفوز بالكرة الذهبية وبلقب دوري أبطال أوروبا الخامس ، الآن يمكنني منحه التمريرة في النهائي حتى يتغلب على رقم راؤول ويفوز في باريس".

وأثنى فينسيوس على زين الدين زيدان مدربه السابق وكذلك المدير الفني الحالي كارلو أنشيلوتي "زيدان في الموسم الماضي علمني الكثير وما زلت أتقدم لتقديم مواسم رائعة مثل هذا الموسم".

وواصل "كارلو أنشيلوتي مدرب رائع، يعطي راحة البال والمودة، يتحدث إلى جميع اللاعبين، لم أر فريقا موحدا مثل ريال مدريد هذا الموسم".

وعن مواجهة ليفربول قال فينسيوس: "نعم نرى الكثير من مباريات ليفربول، فريق رائع لديه الكثير من القوةوإذا سيطرنا على نقاط قوتهم فمن المؤكد أننا سنفوز".

وتابع "أريد أن يقدم كلا الفريقين مباراة رائعة، وكلانا يقاتل من أجل أهم شيء، وهو دوري أبطال أوروبا".

ريال مدريد يواجه ليفربول في باريس يوم السبت، بنهائي دوري أبطال مكرر عن نسخة 2018 التي خسرها الريدز بنتيجة (3-1).

فينسيوس شارك خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد في 51 مباراة سجل 21 هدف وصنع 20 في جميع المسابقات.

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