مؤتمر مورينيو: أشعر بنفس شعور أول نهائي لي.. ربما هذه طريقتي للتحضير للمباريات

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 23:12

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - توتنام

يرى جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما أن خبرته السابقة في النهائيات الأوروبية لن تفيده غدا الأربعاء أمام فينورد.

وسيخوض الجيالوروسي أول نهائي أوروبي منذ 31 عاما في نهائي دوري المؤتمر أمام فينورد في تيرانا عاصمة ألبانيا.

وقال مورينيو على هامش المؤتمر الصحفي: "التجربة لا تساعد، على عكس ما اعتقدت، أشعر بنفس الشعور كما في أول نهائي لي، ربما تكون هذه طريقتي في التحضير للمباريات ".

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وأضاف "وصلنا إلى نهاية الموسم بنهائيين، الأول أعطانا ما نستحقه وهو اللعب في الدوري الأوروبي".

وأضاف "الآن يجب أن نبذل قصارى جهدنا لإنهاء المهمة الثانية والفوز بلقب دوري المؤتمر".

وتأهل الجيلوروسي بالفعل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل بفضل فوزه 3-0 على تورينو يوم الجمعة الماضي.

وأنهى روما موسمه في المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي.

ولم يفز ذئاب العاصمة بأي لقب منذ عام 2008، عندما رفع كأس إيطاليا تحت قيادة لوسيانو سباليتي.

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