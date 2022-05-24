الثامنة.. كاظمة يفوز على السالمية ويتوج بلقب كأس أمير الكويت

حقق كاظمة البطولة الثامنة لكأس أمير الكويت في سجل بطولاته عقب الفوز على السالمية بالمباراة النهائية.

وفاز كاظمة على السالمية بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت على ملعب جابر الأحمد الدولي.

اللقب هو الأول لمدرب كاظمة الصربي زيلكو ماركوف في مسيرته التدريبية.

فيما فشل المخضرم الكويتي محمد إبراهيم في تحقيق اللقب الشخصي السابع له في بطولة كأس الأمير.

البرازيلي أليكس ليما أنهى الشوط الأول بتقدم السالمية بهدف دون رد سجله في الدقيقة 26.

ومع بداية الشوط الثاني كثف كاظمة هجماته ليعدل ناصر الفرج النتيجة في الدقيقة 54.

وأضاف ميشال ميلاد الهدف الثاني لكاظمة عند الدقيقة 71، ليحقق (البرتقالي) لقب الكأس بعد موسم شهد عدم استقرار فني.

يذكر أن مباراة نهائي كأس أمير الكويت تم تأجيلها في وقت سابق نظرا لسوء الأحوال الجوية قبل أن تُلعب ويحقق كاظمة لقب البطولة رقم 60.

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