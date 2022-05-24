كرة يد – محمد سند ينافس على جائزتين بالدوري الفرنسي

دخل محمد سند محترف كرة اليد المصرية ضمن دائرة المرشحين للحصول على جائزتي أفضل لاعب وأفضل جناح أيمن بالدوري الفرنسي.

وينافس سند، الثنائي دراجان جاجيك لاعب مونبيليه وثيو ديموجيه لاعب دونكريك للفوز بجائزة أفضل جناح أيمن بالدوري الفرنسي للموسم الحالي 2021-2022.

كما أعلن الموقع الرسمي للدوري الفرنسي عن ترشيح قائمة مطولة إلى جائزة أفضل لاعب في الموسم من بينهم محمد سند.

وسجل جناح نادي نيم الفرنسي 198هدفا في 24 مباراة خاضهم في الموسم الحالي من أصل 26 في الدوري.

وجاء تسجيل محمد سند للأهداف بنسبة 73.06% في الموسم الحالي، ونجح في تسجيل 71 رمية جزائية.

ويحتل نادي نيم المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة اليد، برصيد 30 نقطة وبفارق 22 نقطة كاملة عن باريس سان جيرمان متصدر البطولة.

يذكر أن محمد سند حصد لقب جائزة أفضل جناح في الدوري الفرنسي لكرة اليد موسم (2019 – 2020) بعدما سجل 84 هدف خلال 18 مباراة.

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