أليجري عن بوجبا: لن يعود إلى يوفنتوس لهذا السبب

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 22:21

كتب : FilGoal

أليجري

مزح ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس بشأن عودة بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد إلى الفريق من جديد.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

يوفنتوس

بوجبا أصبح لاعبا حرا هذا الصيف بعدما انتهى عقده مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم وحتى الآن لا جديد بخصوص التجديد.

وقال أليجري لـDAZN مازحا: "لن يعود، إنه يخشى أن يتحداني".

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في إشارة إلى تحدٍ شهير بينه وبين بوجبا في تسديد كرة السلة انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل بضع سنوات حينها كان بوجبا لاعبا لـ يوفنتوس.

وأضاف "خسر اللعب بالقدم واليدين، لهذا غادر، هذا هو السبب الحقيقي وراء رحيله".

يوفنتوس لا يزال يحلم بعودة بوجبا للفريق من أجل تدعيم وسط الملعب بعد رحيله لمانشستر يونايتد في 2016.

وبحسب ما ورد عن "لاجازيتا ديلو سبورت" في وقت سابق فإن يوفنتوس عقد اجتماعا رسميا مع وكلاء اللاعب الفرنسي خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن يوفتتوس جهز عرضا براتب 7.5 مليون يورو سنويا للحصول على توقيع بول بوجبا.

ويدخل باريس سان جيرمان في منافسة لضم اللاعب بعدما قدم عرضا للاعب وصل إلى 15 مليون يورو سنويا.

اللاعب الفرنسي شارك مع مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم الحالي في 27 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدف وحيد وصناعة تسعة أهداف.

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