طولان: ضغط المباريات سيقتل اللاعبين

يرى حلمي طولان المدير الفني لإنبي أن فريقه يعاني من ضغط المباريات في الدوري المصري ما سيؤثر بالسلب على مستوى اللاعبين.

وتعادل إنبي مع غزل المحلة بهدفين لكل فريق في الجولة الـ20 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال طولان عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "لا يوجد وقت كافي لاستشفاء اللاعبين لأننا نلعب مباراة كل يومين، واجهنا الزمالك ثم الأهلي والآن غزل المحلة وهذا أمر قاتل للاعبين ولكننا مجبرين على ذلك".

وأضاف "لدينا 6 لاعبين من قطاع الناشئين في التشكيل الأساسي، وهذا الأمر يحسب للإدارة لأنها إذا لم تفهم ما يفعله الجهاز الفني لن تصبر علينا ولن تمنحني الفرصة للعمل بالطريقة التي تناسبني".

وأتم تصريحاته "محمد حتحوت غاب الفترة الماضية بسبب التجنيد، وبعد عودته احتاج فترة للتجهيز ومن ثم سيعود للتشكيل الأساسي".

ويحتل إنبي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة.

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