مران الزمالك - احتفال بعيد ميلاد فيريرا.. وتعليمات خاصة لـ زيزو

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للأبيض، قبل انطلاق تدريب اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقبلة.

ونظم اللاعبين ممر شرفي للمدير الفني قبل انطلاق المران، لتحيته والاحتفال بعيد ميلاده في ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

عقد فيريرا جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بالتركيز على مواجهة الإسماعيلي في مسابقة الدوري من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وأدى اللاعبين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة أسوان الأخيرة تدريبات بدنية قوية خلال المران.

وخاض لاعبو الأبيض مجموعة من الفقرات البدنية بالكرة وبدونها، وحرص المدير الفني للفريق على متابعة هذه الفقرة من أجل التركيز على تجهيز اللاعبين بدنيا خلال الفترة الحالية.

وفضل المدير الفني للفريق خوض اللاعبين الأساسيين بعض التدريبات الخفيفة خوفا من تعرضهم للارهاق قبل المباراة المقبلة.

ومنح فيريرا تعليمات خاصة لكل من أحمد سيد "زيزو" ومحمد أشرف "روقا" وأشرف بنشرقي ثلاثي الفريق، وعقد المدير الفني جلسة مع الثلاثي تحدث خلالها معه حول تنفيذ بعض المهام الفنية الجديدة، بجانب التركيز على ضرورة الضغط أمام المنافس.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ويحتل الابيض صدارة الجدول برصيد 41 نقطة.

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