كرة طائرة - سيدات الأهلي إلى الدور الثاني من بطولة إفريقيا بالعلامة الكاملة
الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 21:01
كتب : FilGoal
تأهل فريق سيدات الأهلي للكرة الطائرة إلى الدور الثاني من بطولة إفريقيا بعد الفوز على الأنابيب الكيني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.
وخسر الأهلي الشوط الأول بنتيجة 25-23 قبل أن يقلب النتيجة بثلاثة أشواط متتالية 25-21، و25-22، و31-29.
وبذلك يصعد الأهلي للدور الثاني بالعلامة الكاملة بعد فوزه على الواك الغيني 3-1 في المباراة الأولى ثم الجمارك النيجري 3-0.
وتقام البطولة التي يحمل قرطاج لقبها في تونس.
الأهلي هو البطل التاريخي للبطولة بعشرة ألقاب، يأتي بعده الأنابيب الكيني بستة ألقاب.
واعتذر الأهلي عن المشاركة في النسخة السابقة من البطولة.
وحقق الأحمر آخر بطولاته في 2019 على حساب قرطاج التونسي في النهائي.
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