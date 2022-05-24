تحديد موعد تسليم الكرة الذهبية

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 16:05

كتب : FilGoal

الكرة الذهبية

أعلنت صحيفة فرانس فوتبول عن تحديد موعد تقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2022 يوم 17 أكتوبر المقبل في فرنسا.

الكرة الذهبية هي جائزة تقدم لأفضل لاعب في العالم من صحيفة فرانس فوتبول وهي الجائزة الأكثر شهرة بجانب "the best" والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة في بيانها إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين للجائزة يوم 12 أغسطس المقبل.

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وستقدم الجائزة لأول مرة بناء على أداء اللاعبين على مدار الموسم منذ شهر أغسطس 2021 حتى يوليو 2022 على عكس الأعوام السابقة والتي قدمت الجائزة بناء على أداء اللاعبين على مدار العام.

ليونيل ميسسي كان آخر من حصل على الجائزة بعد التتويج بها في عام 2021.

ويعد ميسي أكثر اللاعبين حصولا على جائزة الكرة الذهبية بتتوجه 7 مرات خلال مسيرته.

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