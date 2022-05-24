كاف يعلن الكرة الرسمية لـ نهائي دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 15:57

كتب : FilGoal

لقب دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كرة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-22.

وتقام المباراة على ملعب مُركب محمد الخامس يوم 30 مايو الجاري في الدار البيضاء.

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ويسعى الأهلي لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشر في تاريخه.

بينما يأمل الوداد في حصد اللقب الثالث في تاريخه والأول منذ 2017.

وتأهل الأهلي للنهائي بعد التفوق على وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 6-2.

فيما تأهل الوداد بالفوز على بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

وكان الأهلي قد أعلن تعاونه مع شركتين سياحتين لتسهيل سفر الجماهير إلى المغرب لحضور نهائي دوري الأبطال.

وستتكلف رحلة اليوم الواحد إلى المغرب 14 ألف و950 جنيه والتي تشمل تذكرة الطيران ذهابا وإيابا والانتقالات إلى الملعب وقيمة التذكرة ورسوم تأشيرة المغرب.

وكشف الأهلي في بيان أمس الأحد عن تكفله بـ 3 آلاف جنيه من قيمة الرحلة تسهيلا على الجماهير.

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