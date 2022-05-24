مونت كارلو: تشواميني مدريدي

حسم ريال مدريد الإسباني أول صفقاته الصيفية بالتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني قادما من موناكو، حسب شبكة مونت كارلو.

وبحسب الشبكة، فإن ريال مدريد سيدفع 80 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب مع الإضافات.

وسيوقع ابن الـ22 عاما على عقد مدته خمس سنوات مع النادي الإسباني.

وارتبط اسم تشواميني بالانتقال لـ مانشستر يونايتد وليفربول في الفترة الأخيرة.

ويلعب تشواميني كلاعب ارتكاز دفاعي في أغلب الوقت مع قدرته على لعب دور لاعب الوسط المتقدم.

تشواميني شارك في 50 مباراة هذا الموسم مع موناكو، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

إجمالا، لعب مع موناكو 97 مباراة منذ انتقاله للنادي في يناير 2020، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع سبعة آخرين.

يذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة ليفربول السبت المقبل 28 مايو في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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