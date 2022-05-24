شكوى اتحاد الشرطة ضد لاعب العبور.. والرد من النادي

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 16:14

كتب : رضا السنباطي

في الدرجة الثالثة

افتعل رضا حسن ناشيء إنبي السابق ولاعب العبور الحالي أزمة في المجموعة السادسة في القسم الثالث بعد صعود العبور رسميا قبل أربع جولات من النهاية.

وقضى رضا أربعة مواسم مع العبور في القسم الثالث، وتم تقييد حريته مع والده بداعي تزوير ميلاده.

وقال علاء سيد عضو مجلس إدارة نادي العبور ورئيس لجنة الكرة لـ FilGoal.com: "سعداء لتحقيق الصعود بعد أربعة مواسم في القسم الثالث، اجتهدنا وحققنا خلال ذلك الصعود لدور 32 من كأس مصر وخسرنا من سموحة".

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وأضاف "أثيرت مشكلة رضا حسن وهو لاعب مقيد في الفريق وساهم في التأهل إلى الدرجلة الثانية، وهو حاليا مقيد الحرية بسبب مشكلة تخص أوراقه الرسمية".

وشدد "قبل التعاقد مع اللاعب قمنا بالاستعلام عنه وظهر لنا أنه تم الاستغناء عنه من نادي إنبي ووصلنا خطابا من اتحاد الكرة يفيد أنه مواليد 2001 وشارك مع منتخب الناشئين".

وتابع رئيس لجنة الكرة بالعبور "إذا لا توجد شبهة بالنسبة لنا في قيد اللاعب، وعلمنا من فترة قصيرة أنه تسبب في أزمة بين الأهلي وإنبي منذ خمس سنوات وعلى أثرها خسر إنبي مبارياته في القطاع".

وكشف علاء سيد "الفريق الأول لا يحتاج سن اللاعب بمعنى لو لعب بسن صغير أو كبير جدا فليس هناك أزمة، أين المشكلة واللاعب لم يشارك في مباريات الناشئين؟".

وواصل "إذا تم إثبات خطأ اللاعب فسيكون العقاب لوالده الذي تسبب في ذلك وليس نحن".

واختتم تصريحاته "بعد شكوى اتحاد الشرطة لدينا كل الطرق القانونية وإثبات عدم تورطنا في القضية بعد خطاب اتحاد الكرة لنا".

بينما صرح محمد رزيقة المشرف على الكرة بنادي اتحاد الشرطة قائلا لـ FilGoal.com: "بعد تقييد حرية اللاعب ووالده والحبس لمدة 4 أيام وسيتم إدراج القضية في الجنايات بسبب التزوير فقررنا تقديم شكوى للاتحاد قبل نهاية الموسم".

وأوضح "علمنا أن اللاعب شارك في 23 مباراة ومعروف أنه قام بتزوير ميلاده".

ويتبقى مباراة واحدة في المجموعة السادسة من القسم الثالث ويتصدر العبور بـ 65 نقطة يليه اتحاد الشرطة بـ54 نقطة ثم الشمس 51 نقطة.

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