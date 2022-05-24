تين هاج: استهدف إعادة مانشستر يونايتد إلى القمة ولكن

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 17:03

كتب : FilGoal

لاعبو مانشستر يونايتد

يدرك إريك تين هاج المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد أن مهمة إعادة الفريق إلى القمة لن تكون سهلة.

كان يونايتد قد احتل المركز السادس المؤهل للمشاركة في نسخة الموسم القادم من الدوري الأوروبي.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "مشروعي يستهدف إعادة يونايتد إلى القمة، ولكن علينا أيضا قبول الوضع الحالي الذي نحن فيه"

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وأضاف الهولندي "أولا وقبل كل شيء، يونايتد ينتمي إلى دوري أبطال أوروبا، لذلك سيكون الهدف الأول العودة لدوري الأبطال".

وتابع "نريد الفوز في كل مباراة ويجب أن يكون هذا هو موقف الجميع، اللاعبون، وكذلك العاملون وجميع اللاعبين الآخرين في النادي".

وشدد المدرب البالغ من العمر 52 عاما "كل مباراة مهمة وسنقدم أفضل ما لدينا في كل مباراة للفوز والتقدم".

تين هاج قاد أياكس لتحقيق لقب الدوري الهولندي ثلاث مرات في أربع سنوات ونصف وبلوغ الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا عام 2019.

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