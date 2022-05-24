نصير مزراوي ينضم إلى بايرن ميونيخ حتى 2026

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 12:47

كتب : FilGoal

نصير مزراوي - بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني ضم المغربي نصير مزراوي حتى صيف 2026.

المدافع البالغ 24 عاما انضم في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع أياكس الهولندي.

وقال أوليفر كان المدير التنفيذي للبافاري عقب الموقع الرسمي: "نصير مزراوي هو طوبة البناء التالية لتعزيز فريقنا بطريقة مستهدفة. لقد وضعنا لأنفسنا أهدافا كبيرة مرة أخرى للموسم الجديد، ووسع لاعبون مثل نصير مزراوي خياراتنا".

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وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للفريق: "يسعدنا أن يكون نصير مزراوي هو أول توقيع لنا في فترة الانتقالات هذه. كان لديه عروض من جميع أنحاء أوروبا واختارنا لأن لدينا خطة واضحة معه ونريد تحقيق أهداف كبيرة معه نصير لاعب يمارس الكثير من الضغط على الجهة اليمنى في الهجوم".

من جانبه قال مزراوي: "كان لدي شعور جيد منذ المحادثات الأولى مع بايرن ميونيخ ويسعدني أن أنتقل إلى أحد أكبر الأندية في أوروبا".

وأضاف "أصبح بايرن ميونخ للتو بطل ألمانيا للمرة العاشرة على التوالي وسيفعل ذلك كما أكون من بين المتنافسين للفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى العام المقبل. اخترت هذا النادي لأنه يمكنني الفوز بأكبر الألقاب هنا".

اللاعب المغربي صاحب الـ 24 عاما شارك مع أياكس هذا في 34 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة أربعة آخرين.

وتدرج المغربي في جميع فرق الناشئين والشباب لأياكس حتى الفريق الأول.

وخاض أياكس 136 لقاءً سجل 10 أهداف وصنع 9 وحقق 6 ألقاب.

وسيكون مزراوي ثاني لاعب مغربي يرتدي قميص البافاري بعد مهدي بنعطية.

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