تقرير يوناني: ثنائي أولمبياكوس يحدد مستقبل كوكا

يرتبط مستقبل أحمد حسن "كوكا" مهاجم كونيا سبور التركي المُعار من أولمبياكوس اليوناني بمستقبل زملائه في الفريق.

وبحسب عدة تقارير يونانية أبرزها موقع "novasports" فان كوكا سيعود إلى أولمبياكوس عقب نهاية العطلة الصيفية لبدء تحضيرات الموسم الجديد.

وأضاف التقرير أن كونيا سبور لن يٌفعل عقد شراء المهاجم الدولي وسيعود لليونان من جديد.

ويتوقف مستقبل كوكا مع أولمبياكوس، على الثنائي: المغربي يوسف العربي والبرازيلي تيكينيو سواريش.

فإذا رحل أحدهما سيواصل كوكا مشواره مع الفريق، وإذا لم يحدث قد يرحل كوكا عن أولمبياكوس.

كوكا (29 عاما) خاض الموسم الحالي 37 مباراة في جميع المسابقات سجل 11 هدفا وصنع 4 وأنهى الموسم مع كونيا سبور ثالثا في جدول الدوري التركي.

بينما حصد أولمبياكوس لقب الدوري اليوناني الموسم الحالي.

وحقق كوكا من قبل لقبي الدوري اليوناني ولقب كأس اليونان، قبل أن يخرج معارا.

بقميص أولمبياكوس خاض كوكا 95 مباراة سجل 38 هدفا وصنع 7.

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