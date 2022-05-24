تقرير يوناني: ثنائي أولمبياكوس يحدد مستقبل كوكا

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 12:04

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

يرتبط مستقبل أحمد حسن "كوكا" مهاجم كونيا سبور التركي المُعار من أولمبياكوس اليوناني بمستقبل زملائه في الفريق.

وبحسب عدة تقارير يونانية أبرزها موقع "novasports" فان كوكا سيعود إلى أولمبياكوس عقب نهاية العطلة الصيفية لبدء تحضيرات الموسم الجديد.

وأضاف التقرير أن كونيا سبور لن يٌفعل عقد شراء المهاجم الدولي وسيعود لليونان من جديد.

أخبار متعلقة
الدوري التركي - كوكا ينهي مشواره مع كونيا سبور بالتعادل مع بيشكتاش بمشاركة الثنائي المصري.. كوكا يسجل ويهزم رفاق كهربا بثلاثية الدوري التركي - تريزيجيه يسجل ويصنع أمام فريقه السابق.. وخسارة رفاق كوكا الدوري التركي – كوكا أساسي مع كونيا ضد كاراجمروك.. وتريزيجيه يواجه فريقه السابق

ويتوقف مستقبل كوكا مع أولمبياكوس، على الثنائي: المغربي يوسف العربي والبرازيلي تيكينيو سواريش.

فإذا رحل أحدهما سيواصل كوكا مشواره مع الفريق، وإذا لم يحدث قد يرحل كوكا عن أولمبياكوس.

كوكا (29 عاما) خاض الموسم الحالي 37 مباراة في جميع المسابقات سجل 11 هدفا وصنع 4 وأنهى الموسم مع كونيا سبور ثالثا في جدول الدوري التركي.

بينما حصد أولمبياكوس لقب الدوري اليوناني الموسم الحالي.

وحقق كوكا من قبل لقبي الدوري اليوناني ولقب كأس اليونان، قبل أن يخرج معارا.

بقميص أولمبياكوس خاض كوكا 95 مباراة سجل 38 هدفا وصنع 7.

طالع أيضا

مدرب جديد في الدوري المصري

مرتضى: التفاؤل والتشاؤم أمر طبيعي

أنشيلوتي يرد على صلاح

مبابي: هكذا أصبحت مشجعا لميلان

أحمد حسن كوكا أولمبياكوس كونيا سبور
نرشح لكم
رسالة من محمد صلاح قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الحاجز يعود.. أحمد حجازي أساسي مع الاتحاد في كلاسيكو حسم الدوري السعودي النني يكشف عن السبب وراء سعيه ليكون أفضل تليجراف: أرسنال يتفق مع النني لتجديد تعاقده في مباراة الوداع.. كهربا يصنع مرتين ويسجل أخيرا بقميص هاتاي سبور أفضل صانع ألعاب.. صلاح يحسم الصراع مع أرنولد بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي إلى دوري المؤتمر.. تريزيجيه ورفاقه يفسدون احتفالية بطل الدوري التركي
أخر الأخبار
عبد المنصف: طالبت بعدم المشاركة أمام بيراميدز بعد هجوم جماهير الاتحاد 3 دقيقة | الكرة المصرية
تقارير: ريال مدريد يراقب مدرب فرانكفورت 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
يد - علي زين ويحيى خالد يتجنبا الاصطدام في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 10 دقيقة | رياضات أخرى
كورتوا: درست كيفية تسديد صلاح لركلات الجزاء 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قبل إدارة نهائي دوري الأبطال.. موسيماني يشيد بـ فيكتور جوميز ويطالب بتكريمه 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
مساعد أنشيلوتي يتحدث عن تصريحات صلاح ساعة | دوري أبطال أوروبا
نصير مزراوي ينضم إلى بايرن ميونيخ حتى 2026 ساعة | الكرة الأوروبية
إدانة كورت زوما بالاعتداء على قطه ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية 4 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك