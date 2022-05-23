مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف تذاكر الأبطال إذا لم تحجز بالكامل.. وحصة كل فريق

الإثنين، 23 مايو 2022 - 16:55

كتب : محمد عبد العظيم

جماهير الأهلي في مباراة وفاق سطيف

يبدأ الاتحاد المغربي لكرة القدم طرح تذاكر نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد بعد غد الأربعاء.

ويلعب الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال مصدر من الاتحاد الإفريقي (كاف) لـ FilGoal.com: "يبدأ الاتحاد المغربي طرح تذاكر نهائي دوري الأبطال غدا الثلاثاء".

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وأضاف "قرر كاف تقسيم تذاكر المباراة بنسبة 15 ألف لفريق الوداد ومثلهم للأهلي بينما باقي التذاكر ستكون مخصصة للاتحاد الإفريقي والشركة الراعية".

وبسؤاله عن إمكانية عدم قدرة أي نادي من بيع كافة التذاكر فأوضح "في تلك الحالة سيتم إعادة التذاكر المتبقية وستضاف للجزء المخصص للاتحاد الإفريقي والشركة الراعية".

واختتم المصدر تصريحاته "سيعلن الاتحاد المغربي كافة التفاصيل عند طرح التذاكر بشكل رسمي".

وكان الأهلي قد أعلن تعاونه مع شركتين سياحتين لتسهيل سفر الجماهير إلى المغرب لحضور نهائي دوري الأبطال.

وستتكلف رحلة اليوم الواحد إلى المغرب 14 ألف و950 جنيه والتي تشمل تذكرة الطيران ذهابا وإيابا والانتقالات إلى الملعب وقيمة التذكرة ورسوم تأشيرة المغرب.

وكشف الأهلي في بيان أمس الأحد عن تكفله بـ 3 آلاف جنيه من قيمة الرحلة تسهيلا على الجماهير.

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