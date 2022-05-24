ديبالا: لا أعرف ماذا سأفعل بعد

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 10:52

كتب : FilGoal

باولو ديبالا يودع يوفنتوس في آخر مباراة مع الفريق

أصر باولو ديبالا لاعب يوفنتوس السابق ومنتخب الأرجنتين أنه لم يختر بعد وجهته المقبلة.

باولو ديبالا

النادي : يوفنتوس

وانتهى عقد ديبالا مع يوفنتوس بعد 7 مواسم قضاها في صفوف البيانكونيري.

وتواجد الإيطالي في حفل خيري في ضاحية سان سيرو الإيطالية نظمه الكاميروني صامويل إيتو، وشوهد رفقة خافيير زانيتي أسطورة إنتر ونائب الرئيس.

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وقال ديبالا لسكاي سبورت إيطاليا: "أنا سعيد لوجود هنا، أفضل التحدث عن هذا الحدث وليس عن مستقبلي".

وردا على تصريحات فرانشيسكو توتي أسطورة روما الذي سيحاول ضم الأرجنتيني لفريقه قال: "توتي قدوة، ممتن لسماعه يتحدث عن تأثيري، أنا مرتاح، غدا سيبدأ التوقف الدولي وسأستعد لمواجهة إيطاليا، ومن ثم سأذهب للعطلة".

وأضاف "لا أعرف ماذا سأفعل بعد، وسأحاول اختيار الأفضل لي".

وأتم عن جماهير يوفنتوس "علاقتي بالجماهير كانت رائعة طيلة 7 سنوات، وهم جائزتي الكبرى التي ستتبقى معي".

وارتبط اسم باولو ديبالا بالانتقال لعديد الأندية عقب نهاية تعاقده مع السيدة العجوز، أبرزها قطبي ميلانو.

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