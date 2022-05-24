مؤتمر فيريرا: جدول الدوري تم وضعه بصورة خاطئة ستضر كل اللاعبين

يرى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك أن فريقه استطاع تحقيق الفوز على أسوان رغم صعوبة المباراة من الناحية البدنية.

وفاز الزمالك على أسوان بهدفين لهدف في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2020/2021. (طالع التفاصيل)

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي للمباراة: "استطعنا تحقيق الفوز في اللقاء، وفريق أسوان منافس جيد، ولكن المباراة كانت صعبة من الناحية البدنية خاصة في الشوط الثاني".

وأضاف "استحوذنا على مجريات المباراة في الشوط الأول، وأهدرنا العديد من الفرص، والأهم أننا نجحنا في الوصول لنهائي كأس الموسم الماضي الذي لا نعلم موعد إقامته، كما أن هناك مباراة أخرى أمام الداخلية في الكأس الجديد بخلاف القمة أمام الأهلي".

وواصل "اللاعبون سيعانون مع المنتخب وسيخوضون ثلاث مباريات مع الفراعنة قبل خوض مباراة الدربي أمام الأهلي، وجدول الدوري تم تجهيزه بصورة خاطئة، وهذا ليس جيدا في كرة القدم، وأتحدث بشكل عام وليس على لاعبي الزمالك فقط، وأحترم قرارات اتحاد الكرة بالتأكيد، ولكن هذا الأمر سيضر كافة اللاعبين".

وأتم تصريحاته "كان هناك تأثير سلبي للمباراتين السابقتين على اللاعبين، ومباراة اليوم كانت مهمة ومصيرية، وهناك أكثر من لاعب ناشيء يتواجد مع الفريق الأول، والزمالك سيستفيد منهم خلال الفترة المقبلة".

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