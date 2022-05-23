الزمالك يواجه طلائع الجيش وديا

الإثنين، 23 مايو 2022 - 23:50

كتب : FilGoal

الزمالك - أسوان

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي خوض الفريق لمباراة ودية أمام طلائع الجيش مساء الثلاثاء على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

وأشار النادي في بيانه إلى أن الفريق سيشارك في المباراة بمجموعة من اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة أسوان.

وسيكتفي اللاعبين الذين شاركوا أمام أسوان بتأدية تدريبات استشفائية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

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وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس مصر 2021 بعد الفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم 28 مايو المقبل في الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني وأربع نقاط عن الأهلي الذي يتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة.

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