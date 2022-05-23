هيرتا برلين ينجو من السقوط.. ويضمن البقاء في الدوري الألماني أمام هامبورج

ضمن فريق هيرتا برلين بقاءه في الدوري الألماني الدرجة الأولى بعدما عاد في مباراة الإياب أمام هامبورج.

وكان هامبورج حسم مباراة الذهاب لصالحه بهدف مقابل لا شيء للتصعب مهمة هيرتا برلين.

وتفادى هيرتا برلين الهبوط بعدما فاز على هامبورج بهدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين.

وسجل ديدريك بوياتا الهدف الأول لهيرتا برلين في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف مارفين بلاتانهاردت الهدف الثاني في الدقيقة 63.

مهمة شاقة كانت أمام هيرتا برلين للحفاظ على مقعده في دوري الدرجة الأولى بعدما حل في المركز الـ16 في ترتيب جدول المسابقة.

المركز الذي يلعب صاحبه مباراة فاصلة مع صاحب المركز الثالث هامبورج في دوري الدرجة الثانية.

ويحافظ هيرتا برلين على البقاء في دوري الدرجة الأولى منذ صعوده عام 2013.

فيما يتعين على هامبورج قضاء موسم آخر في الدرجة الثانية بعدما هبط لأول مرة في تاريخه عام 2018.

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