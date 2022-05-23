مدرب أسوان: مواجهة الزمالك كانت مكافأة لنا.. رزق: واجهت سوء حظ في ركلة الجزاء

الإثنين، 23 مايو 2022 - 23:46

كتب : FilGoal

الزمالك - أسوان

شدد أحمد مصطفى مدرب أسوان على أن مواجهة الزمالك كانت مكافأة لفريقه لكي تعرف الجماهير كيف صعد للدوري الممتاز.

وخسر أسوان أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2020-2021.

وقال أحمد مصطفى بيبو لـ أون تايم سبورتس 2: "مباراة الزمالك مكافأة لفريق أسوان لكي تعرف الجماهير كيف صعدنا للدوري الممتاز".

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وتابع "راض عن أداء فريقي، كان هناك عدم توفيق في ضربتي جزاء كان من الممكن أن نتفوق في النتيجة لو سجلنا".

وواصل "كنا ندا للزمالك طوال أوقات المباراة وغياب الخبرة أثر علينا، محمد رزق سدد ثماني ضربات جزاء في القسم الثاني وسجلها جميعها، عانى من سوء توفيق اليوم".

ومن جانبه قال محمد رزق لـ أون تايم سبورتس 2: "واجهت سوء حظ في ضربة الجزاء أمام الزمالك، قدمنا كل ما لدينا وكنا نهدف للصعود ولكن لم نكن موفقين".

وضمن أسوان تواجده في الدوري الممتاز قبل أربع جولات على نهاية الموسم في القسم الثاني.

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